La comunità cuneese di Fratelli d'Italia commemora la giornata del IV Novembre: "Appendete il tricolore al balcone"

Come ogni anno, dai Comuni più grandi a quelli minori, la comunità cuneese di Fratelli

d'Italia commemora la giornata del IV Novembre. È una data non desueta, che deve

essere rinnovata con passione e orgoglio. È una data che va condivisa da tutti gli italiani, una ricorrenza che ci unisce nella memoria dei Caduti e dei Combattenti della

vittoriosa prima Guerra mondiale e nella celebrazione delle Forze Armate nazionali,

presidio di unità, indipendenza e sicurezza della nostra Patria. Per una sentita e

tangibile commemorazione del IV Novembre invitiamo tutti ad apporre in questo giorno ai balconi e alle finestre la bandiera tricolore.



I consiglieri comunali:

Alberto COGGIOLA (Cuneo)

Massimo GARNERO (Cuneo)

Denis SCOTTI (Argentera)

Fabio MOTTINELLI (Ceva)

Ivanoe LAI (Castelmagno)

Luciano MARCUCCI (Cervasca)