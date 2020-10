"Problemi sui turni alla Conad di Cuneo", scatta lo stato d'agitazione dei lavoratori

E’ stato proclamato a partire da oggi lo stato d’agitazione allo “Spazio Conad - Grande Cuneo” di via Margarita. La scelta è stata indetta unitariamente dalle tre sigle confederali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil.



L’iniziativa sull’iper - che conta più di 120 dipendenti - arriva su mandato delle assemblee con i lavoratori radunati nei giorni scorsi su alcune “mancate risposte da parte dell’azienda”.



“Tra queste c’è il conteggio delle ore di straordinario - spiega Fabio Bove segretario della Uiltucs provinciale - o la richiesta dei lavoratori di avere il calendario dei turni con maggiore anticipo. L’azienda non ci dà risposte giustificandosi con il fatto che l’attività sarebbe ancora in fase di avvio. Per questo motivo i lavoratori ci hanno dato mandato di proclamare lo stato d’agitazione a tempo indeterminato. Sarà aperto fino a quando non avremo risposte e non escludiamo iniziative più cospicue.”



Oltre a Fabio Bove all’iniziativa sindacale prendono parte Ivan Infante (Filcams) e Alessandro Lotti (Fisascat).