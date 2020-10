Racconigi: 260 parcheggi a pagamento, ma saranno attivi da metà gennaio 2021

Sono 260 su 1800 i primi parcheggi blu a pagamento del Comune di Racconigi.

La tinteggiatura è stata già data ma dal Comune fanno sapere che il servizio sarà attivato a partire dalla seconda metà di gennaio 2021, "nella speranza che le contingenze pandemiche ed economiche risultino meno gravose di questo periodo".

I parcheggi, disposti lungo il centro urbano della città, attualmente contrassegnati dal colore blu verranno utilizzati con la precedente disciplina, ovvero la sosta regolamentata con il disco orario e la sosta libera.

Da gennaio la tariffa sarà di 0,70 centesimo all'ora con un minimo di 0.30 centesimi.

"Abbiamo fatto uno studio per la mobilità sostenibile - spiega il sindaco Valerio Oderda -. In centro abbiamo appurato la presenza di stalli sempre occupati. Con questi nuovi parcheggi blu a pagamento vogliamo regolare meglio la mobilità, evitare la sosta selvaggia e con anche la zona a disco dare maggiore ricambio sempre nell'ottica della sostenibilità. Il tutto per dare anche una marcia in più al commercio, sebbene abbiamo ricevuto proprio dagli esercenti alcune lamentele, ma speriamo che capiscano l'utilità di questa decisione".