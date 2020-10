Sospese anche a Fossano le celebrazioni del IV novembre

La città di Fossano si adegua alle disposizioni della Prefettura e del Ministero in merito alle celebrazioni del IV novembre. L’Amministrazione si stava muovendo per effettuare una celebrazione in sicurezza ma la circolare ha impedito tale organizzazione.



“Ci stavamo muovendo per un organizzazione in sicurezza e in forma ridotta delle celebrazioni in occasione del IV Novembre - commenta il sindaco Dario Tallone - tuttavia è arrivata una circolare dalla Prefettura che vieta ogni forma di celebrazione a causa della grave emergenza sanitaria in atto; mercoledì 4 novembre mi recherò in autonomia e forma strettamente privata a depositare corone di alloro davanti ai diversi monumenti della città dedicati ai caduti”