Coronavirus, a Vicoforte sospesi gli aggiornamenti sul numero dei contagi. L'amministrazione:"Evitiamo allarmismi e caccia alle streghe"

Nel comune di Vicoforte sono attualmente 16 i casi di positività al Coronavirus, come indicato da piattaforma regionale.

L'amministrazione nella giornata odierna ha deciso di fare chiarezza in merito agli aggiornamenti in merito all'emergenza sanitaria, rispondendo alla richiesta avanzata nel corso di ieri dai consiglieri Andrea Beccaria e Umberto Bonelli che lamentavano la "mancanza di informazioni e la vicinanza dell'istituzione comunale".

La risposta dal palazzo comunale non si è fatta attendere. "Chiediamo gentilmente di comprendere la situazione" - dicono dall'amministrazione vicese - "Fin da subito ci siamo adoperati per essere tempestivi nel comunicarvi le varie disposizioni ministeriali per promuovere collaborazione e comportamenti responsabili. La sospensione delle comunicazioni è stata una scelta a tutela di tutti i cittadini, onde evitare inutili allarmismi ed eventuali cacce "agli untori".

Dall'amministrazione aggiungono: "La situazione è sotto controllo, le segnalazioni vengono monitorate e controllate dall'ASL, dalle forze dell'ordine e dall'amministrazione stessa. Ogni polemica al riguardo, riteniamo sia da considerarsi pretestuosa e ben lontana dai canoni della corretta e costruttiva opposizione".