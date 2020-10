Visite ai cimiteri: anche a Bra orari prolungati e presidio dei volontari

In vista della festività di Ognissanti, i tre cimiteri cittadini di Bra – quello urbano di piazzale Boglione e quelli delle frazioni di Bandito e Pollenzo – saranno aperti per permettere ai cittadini la tradizionale commemorazione dei propri cari defunti, ma con alcuni accorgimenti per una maggiore sicurezza e tutela della salute pubblica.



A partire da domani, giovedì 29 ottobre, e fino a mercoledì 4 novembre i tre camposanti saranno accessibili con orario prolungato dalle 8 alle 18.



Da venerdì 30 ottobre e fino a lunedì 2 novembre gli ingressi saranno presidiati dai volontari del Gruppo civico di Protezione Civile, con la finalità di regolare i flussi in entrata e uscita, controllare il corretto uso dei dispositivi di protezione individuale ed evitare che si creino assembramenti all'interno e all'esterno dei cimiteri.



Si potrà accedere solo utilizzando la mascherina nel modo corretto, coprendo bocca e naso, e igienizzandosi le mani attraverso il disinfettante che sarà reso disponibile all'ingresso.

All'interno dei cimiteri si dovrà mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro ed evitare di creare assembramenti. L'invito è di sostare dentro il camposanto solo il tempo strettamente necessario alla visita dei propri defunti in occasione della festività di Ognissanti.



Secondo quanto comunicato dall’Unità Pastorale 50, quest'anno le celebrazioni religiose non si svolgeranno all'interno dei cimiteri cittadini.