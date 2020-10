Calcio: allenamenti, FIGC attende precisazioni dopo la circolare del Ministero dell'Interno

Il calcio dilettantistico attende delucidazioni dopo l'ultima circolare del Ministero dell'Interno relativa alla sospensione degli allenamenti individuali.

I chiarimenti, richiesti dalla FIGC, verranno poi comunicati ai comitati regionali che a loro volta informeranno le società di competenza.

LA NOTA DELLA LND PIEMONTE VALLE D'AOSTA

"Si comunica che, relativamente alle sedute di allenamento, la FIGC è in attesa di ricevere le precisazioni richieste alle Autorità ministeriali, tenuto conto delle ultime disposizioni emanate dalle stesse e che di fatto necessitano di chiarimenti ed approfondimenti. Successivamente sarà cura del Comitato Regionale darne puntuale informazione attraverso i canali istituzionali e conseguentemente prefigurare idonee ipotesi di ripresa delle gare ufficiali, soprattutto in considerazione della possibilità o meno per le società di poter programmare ed effettuare le attività allenanti nel periodo di sospensione delle competizioni."