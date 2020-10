Lutto a Savigliano, addio a Guido Ambrassa

Ex infermiere in pensione, il saviglianese Guido Ambrassa se n’è andato all’età di 76 anni. Conosciuto in città da tanti perché elemento di spicco della Banda Musicale, Ambrassa è mancato improvvisamente nella sua casa di Savigliano lunedì, 26 ottobre.

Lascia la moglie Clara e i figli, Loretta con Fabrizio, e Roberto con Monica, i nipoti Rebecca, Adele, Andrea, Claudia ed Elide, le sorelle Veranna, Elda e Piera.

Il funerale avrà luogo oggi, mercoledì 28 ottobre alle ore 14.30 nella chiesa della Pieve.