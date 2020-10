Ghisolfi: "Educazione finanziaria, la Regione Veneto è un modello da elogiare". Appello indiretto alle altre Regioni

Già esempio storico di dinamismo imprenditoriale, il NordEst si conferma tale anche sull'altro, abbinato e complementare versante dell'educazione e alfabetizzazione finanziaria.

Andato in onda martedì sera e replicato mercoledì mattina, il link dell'intervista è pubblicato sul portale web dell'emittente tv.

Il banchiere scrittore, tramite un collegamento skype, ha fatto quindi ritorno nella Regione motore del NordEst dopo esserne stato già ospite in occasione di alcune conferenze sull'argomento promosse dalla università Ca' Foscari e patrocinate dalla Giunta regionale.

Alle dichiarazioni di elogio del Veneto sono seguite alcune riflessioni sugli scenari nazionali che si stanno materializzando dopo la più recente decisione del governo di reintrodurre, seppur temperato, un lockdown alle attività personali, sociali ed economiche: servivano e servono aiuti a fondo perdono, diretti sui conti correnti delle imprese in difficoltà, sull'esempio di quanto fatto da Trump in America e dai Governi degli altri Paesi nel resto dell'Occidente e del mondo, perché accrescere la spesa pubblica finalizzata al salvataggio e alla continuità dell'economia reale e produttiva, e alla salvaguardia del lavoro, è più importante in questa fase che osservare il rigore contabile.