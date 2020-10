Ue, Bergesio (Lega), "Plastic tax mannaia su agroalimentare"

"La plastic tax è un balzello iniquo che Palazzo Chigi vuole calare come una mannaia sull'industria dell'agroalimentare, dopo avere messo già in ginocchio le imprese della ristorazione con le chiusure anticipate".



Così Giorgio Maria Bergesio, senatore della Lega Salvini Premier, intervenendo oggi sul disegno di legge delega per il recepimento delle direttive europee.



"Si tratta di una tassa - continua l'esponente del Carroccio - che impedisce agli imprenditori di programmare qualsiasi attività, soprattutto in un momento come questo in cui si trovano a dovere fare i conti con il crollo ulteriore dei fatturati causati dall'introduzione del nuovo Dpcm".



"Bisogna cancellare definitivamente l'imposta che danneggia un comparto strategico della nostra economia. Non ha alcun senso dare una mancetta alle imprese per poi tartassarle con altre imposte. Il governo ammetta di avere sbagliato e torni sui suoi passi votando gli emendamenti che abbiamo proposto", conclude.