Una legge nazionale in difesa della carne: la richiesta del consigliere regionale della Lega Salvini Paolo Demarchi

Su sollecitazione e in difesa degli allevatori, il consigliere regionale della Lega Salvini Piemonte Paolo Demarchi , da sempre in prima linea per la difesa dell’agricoltura e della zootecnia piemontesi, depositerà un ordine del giorno perché, come già avviene in Francia, anche il governo italiano introduca il divieto di utilizzare formule ingannevoli come “burger vegano” o “bistecca vegana”.

“La carne è una sola, quella di eccellenza prodotta da migliaia di allevatori del nostro Piemonte - ricorda il consigliere Demarchi - e non ha nulla a che vedere con i preparati a base di soia, spezie, esaltatori di sapore, lenticchie, ceci, piselli o edulcoranti che ricadono sotto l’etichetta “veg”. Carne finta, vegetale o creata in laboratorio sulla quale le grandi multinazionali stanno investendo per seguire e orientare la moda dei prodotti vegetariani e vegani senza alcuna tutela per il consumatore, che potrebbe essere ingannato da diciture tanto controverse. Per questo motivo, chiedo alla giunta regionale di intervenire presso il ministro dell’Agricoltura affinché predisponga una legge nazionale, così come è stato fatto in Francia, che impedisca in Italia la commercializzazione di prodotti alimentari con denominazioni ingannevoli sotto le quali si nasconde una carne che in verità non è carne. Un provvedimento particolarmente invocato dagli allevatori piemontesi che stanno già affrontando momenti complicati anche a causa della pandemia da Covid-19”.