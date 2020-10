Vantaggi di indossare occhiali da sole

Le vendite di occhiali da sole sul mercato sono solitamente legate ai modelli che sono di tendenza, con l'estetica, con la bellezza e con la moda. In effetti, avere un outfit con accessori appariscenti e carini fa sentire meglio le persone, è un elemento da non sottovalutare, tuttavia l'uso degli occhiali da sole porta con sé una serie di vantaggi che solitamente non vengono citati.

Vantaggi di indossare gli occhiali tutto l'anno

1. Protezione UV

Questi raggi causano molti problemi alla nostra pelle e ai nostri occhi: rughe, ustioni, cambiamenti di colore e cancro della pelle, cataratta, AMD, pterigio ... l'elenco è lungo e poco incoraggiante.

È vero che i tassi di radiazione UV sono più alti durante l'estate ed è anche in quel periodo in cui di solito passiamo più tempo all'aperto: due dei fattori che più influenzano l'attacco dei raggi solari sui nostri occhi.

Ma non dobbiamo dimenticare che il sole è lì tutto l'anno. E durante i giorni dell'anno, il sole emette raggi di luce che sono benefici insieme ad altri che sono dannosi. La chiave è sfruttare i vantaggi e proteggersi da quelli dannosi.

2. Sicurezza di guida

Il sole compie un percorso ad arco più breve (notiamo che la lunghezza dei giorni è diminuita) e più vicino all'orizzonte. Ciò significa che di solito è più fastidioso che durante l'estate, quando è più verticale, e che è accecante poiché riflette e rimbalza di più sulle superfici orizzontali e penetra di più nell'occhio. Molte persone vanno al lavoro in macchina e, sebbene i viaggi lunghi siano più faticosi, sono i viaggi brevi che si sono rivelati i più pericolosi. Un buon occhiale da sole aumenta la visione, il contrasto, la concentrazione e permette di reagire più rapidamente agli imprevisti sulla strada.

3. Protegge da vento, freddo e allergeni

Gli occhiali da sole forniscono anche protezione dal vento e dal freddo. Sono anche molto utili per chi ha qualche tipo di allergia, come la congiuntivite stagionale che può manifestarsi in diversi periodi dell'anno.

4. Migliora l'umidità degli occhi

in inverno l'umidità relativa dell'aria è inferiore a quella estiva. Le persone che soffrono di secchezza oculare hanno più sintomi di disagio in questo ambiente freddo e secco. Inoltre, le loro condizioni possono essere esacerbate dal riscaldamento, che secca anche l'ambiente. Indossare occhiali da sole all'aperto può alleviare questi sintomi aiutando a mantenere l'occhio umido.

Perché indossare occhiali da sole in combinazione con lenti a contatto?

I mesi in cui c'è più tempo per le attività all'aperto tendono a coincidere con il momento in cui i raggi del sole colpiscono più duramente. Pertanto, è necessario proteggere il sistema visivo in un modo speciale. Un buon modo è rendere l'uso di lenti a contatto compatibili con gli occhiali da sole e ti garantiamo che in Ottica Ottima puoi trovare tutti i modelli di occhiali da sole e lenti a contatto.

Pensavi che non si potesse fare o che fosse dannoso per la salute visiva? Di seguito sono riportati alcuni vantaggi di questa pratica. Ma questi punti non sono validi solo in estate. Ricorda che durante tutto l'anno i raggi del sole colpiscono fortemente, anche nelle giornate nuvolose.

Acuità visiva: la lente a contatto, essendo attaccata all'occhio, in generale. Fornisce una migliore acuità visiva rispetto agli occhiali da sole da vista. Al utilizzare contemporaneamente entrambi i dispositivi medici, i loro effetti rifrattivi saranno compensati e, inoltre, ti proteggerai dai raggi ultravioletti del sole e proteggerai gli occhi da qualsiasi corpo estraneo che possa penetrarli. Eviterai lacrime continue, secchezza degli occhi e fotofobia.

Massima personalizzazione. Non avendo bisogno di occhiali da sole da vista, poiché la correzione visiva è fornita dalla lente a contatto, puoi scegliere gli occhiali da sole che ti piacciono di più o che sono più adatti a te. Certo, devono essere acquistati in centri specializzati che hanno superato un adeguato controllo sanitario.

Ridurrete il rischio di cataratta, una delle cause più comuni di deficit visivo nel mondo. Infatti, uno dei fattori che contribuiscono a questa patologia visiva è l'esposizione continua e irresponsabile alle radiazioni ultraviolette dei raggi solari.

Perché i bambini dovrebbero indossare occhiali da sole?

Si stima che l'occhio dei bambini filtra solo il 10% della radiazione solare, quindi il restante 90% ricade sulla loro retina. Ciò lo rende altamente raccomandato di iniziare a usarli il prima possibile. Nel caso dei bimbi che ancora non camminano può bastare l'ombrello dei passeggini, e se indossano anche un cappellino, ancora meglio.

Da che età dovrebbero indossarli?

Non esiste una risposta numerica esatta o precisa a questa domanda, ma un buon momento è quando hanno maggiore autonomia perché sanno già camminare. Anche quando sono piccoli, ma la loro esposizione al sole è meno consigliata e si può evitare con l'ombrellone dei loro passeggini, una visiera o un ombrellone quando andiamo in spiaggia. È importante che, per quanto scomodo possa sembrare, si adattino per prevenire futuri infortuni.