"Sentieri dei Frescanti", visite tra Guarene e Montà per l’ultima giornata della stagione

Numeri positivi in termini di presenze e visite per la stagione autunnale del progetto "Sentieri dei Frescanti", nato da un'idea dell'architetto maglianese Silvana Pellerino e dello staff dello StudioEco di Alba.



L'ultimo appuntamento a ingresso libero di una stagione ormai giunta quasi al termine prevede per sabato 31 ottobre un’unica giornata di visite a Montà e Guarene, con l'evento "Viaggio nella pittura del Barocco piemontese”.



La giornata è stata organizzata dagli ideatori del progetto insieme all’associazione Colline&Culture e all’Ecomuseo delle Rocche del Roero.



A Guarene sarà possibile visitare la Confraternita dell’Annunziata (ore 15-18), coi suoi pregevoli affreschi barocchi, le sue vertiginose architetture e trompe l’oeil che creano giochi di prospettive e preziose decorazioni.



Sempre a Guarene è prevista un’apertura straordinaria della chiesa barocca di San Michele, col restauro della pala di San Vincenzo Ferrer e il suo bozzetto, ritornati nel centro roerino dopo il restauro compiuto dal laboratorio Cesare Pagliero, realizzato grazie a contributi della Fondazione Crc e della Compagnia di San Paolo (ore 10.30-12-30 e 15-18) (per ulteriori informazioni https://www.sentierideifrescanti.it/.../open-day-ss.../)





A Montà sarà invece possibile accedere alla mostra “Dell’eccellente mano del signor Raposo, pittore di corte”, dove sarà possibile ammirare un Sant’Antonio fresco di restauro e altre quindici tele del pittore di corte Vittorio Amedeo Rapous (ore 10-13 e 15-19). Salvo ulteriori restrizioni anti-Covid, le visite alla mostra montatese continueranno fino a fine novembre (per ulteriori informazioni https://www.comune.monta.cn.it/raposo/).