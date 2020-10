Ceresole d'Alba: sabato la campagna di vaccinazione antinfluenzale

Al via, a Ceresole d'Alba, la campagna di vaccinazione antinfluenzale.

Il medico di medicina generale, Giuseppa De Cosimo, effettuerà le vaccinazioni presso l'ambulatorio di via Marconi 4 il giorno sabato 31 ottobre, dalle 9 alle 12.

Non è necessaria la prenotazione.

A chi è rivolto il #VaccinoAntinfluenzale? Il vaccino antinfluenzale stagionale non è obbligatorio, ma altamente consigliato per alcune categorie di persone: donne in stato di gravidanza e nel periodo “postpartum", soggetti di età pari o superiore a 65 anni, soggetti dai 6 mesi ai 65 anni di età affetti da patologie, familiari e contatti di soggetti ad alto rischio di complicanze, medici e personale sanitario, personale scolastico,allevatori, lavoratori a contatto con il pubblico.

Il vaccino non contiene virus viventi, ma soltanto gli antigeni di superficie del virus influenzale; anche nelle persone immunodepresse la somministrazione è sicura.

ll ministero della Salute suggerisce di procedere con la vaccinazione entro fine novembre visto che sono necessarie due settimane per sviluppare gli anticorpi di protezione dal virus.