Saluzzo, cimitero aperto ma le celebrazioni per i defunti si terranno in Duomo

Saluzzo, il cimitero in via della Croce

Per la ricorrenza di Ognissanti e il Giorno dei morti il cimitero di Saluzzo sarà aperto dalle 8 alle 18.

Per quanto riguarda le celebrazioni religiose del 1 e 2 novembre, diversamente dagli altri anni non si svolgeranno nel cimiteri per evitare assembramenti come indicato dalle norme anticontagio Covid. Si potranno effettuare visite personali presso le tombe dei propri cari.

Le messe dei defunti si svolgeranno tutte in Duomo per le quattro parrocchie della città.

Domenica 1 novembre alle 15 nella Cattedrale, recita del rosario per tutti i defunti sepolti nel cimitero saluzzese. Sempre domenica alle 10 messa con pontificale presieduta dal Vescovo Monsignor Cristiano Bodo.

Lunedì 2 novembre giorno dei morti, alle 15 messa in Duomo. La sera alle 20,30 rosario organizzato dall’Unione ex Allievi Don Bosco che sostituisce il tradizionale rosario che si recitava negli anni scorsi alla Bocciofila Auxilium. Alle 21 messa.