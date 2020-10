“Il virus passerà, il preside guarirà, la scuola ritornerà nella relazione in presenza”: il messaggio di speranza di un preside di Cuneo

È questo il messaggio di speranza che arriva a famiglie e studenti dal preside Carlo Garavagno costretto a casa dal 30 settembre scorso dopo un serio infortunio che ancora gli darà filo da torcere in questo anno “fortunato”.

“Il virus passerà, il preside guarirà, la scuola ritornerà nella relazione in presenza”.

“Intanto complimenti grandissimi allo staff dei vicepresidi tutti che stanno governando e dirigendo in autonomia la scuola, con dedizione e competenza, nei tempi più difficili dal Dopoguerra, con la collaborazione di tutti, personale docente ed Ata, studenti e famiglie“.

Non demorde Garavagno ringrazia tutti per il grande impegno e soprattutto allega alla sua comunicazione le foto che dimostrano che qualcosa, nonostante tutto, sta andando avanti: i progressi delle nuove aule dell’Istituto Bianchi-Virginio di Cuneo.

Si perché lui è al suo secondo anno di dirigenza al liceo artistico e musicale e I.T. geometri costretti ora, come tutte le altre scuole superiori, a svuotare le aule.

Ci hanno provato con tutte le forze, si sono inventati aule, nuove entrate, uscite diversificate, misurazioni di febbre e mille circolari, ma alla fine, solo per ora, il virus ha vinto. Prima le quarantene, gli isolamenti fiduciari che piano piano costringevano classe dopo classe a chiudere; poi le disposizioni regionali che prevedevano la Dad dalla seconda in su e in ultimo il nuovo Dcpm che consente la presenza solo al 25 %.