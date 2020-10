Bra: nuovo senso unico in via San Giovanni Bosco e via Europa

Novità in vista per la viabilità nei pressi della scuola primaria “Don Milani”. A partire da oggi, per effetto dell’ordinanza n. 7 del 2020, viene infatti istituito un nuovo senso unico che avrà il compito di migliorare la circolazione – e soprattutto di garantire una maggiore sicurezza – nell’area limitrofa alle scuole.

Il senso unico inizierà nel tratto di via San Giovanni Bosco compreso tra via Pertini e via Europa, con direzione via Europa, e proseguirà lungo la stessa via Europa in direzione di corso IV Novembre.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Lavori Pubblici allo 0172438346.