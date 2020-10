Volley, Cuneo può riabbracciare Damiano Catania: "Sensazione di libertà unica!"

Il libero della Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo Damiano Catania può finalmente tornare ad allenarsi con la squadra. Il 4 ottobre l’atleta, libero titolare della Nazionale Juniores, aveva disputato la finale dell’Europeo in Repubblica Ceca, conclusasi con l’argento degli azzurrini. Al rientro in Italia tutta la delegazione era stata sottoposta ai testi anti Covid-19 e lasciata tornare ai propri Club di appartenenza in attesa dell’esito. Già in isolamento preventivo disposto dalla società cuneese, Damiano Catania aveva appreso di aver contratto il virus insieme ad altri membri del team azzurro e quindi di essere inserito nel regime di quarantena sanitaria obbligatoria. Ieri sera la bella notizia, l’ultimo test effettuato ha dato esito negativo e stamattina Damiano ha potuto uscire finalmente di casa e riabbracciare i compagni in palestra.

«Una sensazione di libertà unica! Ieri sera ho urlato mezz’ora per la bella notizia – ha dichiarato Damiano – In queste 3 settimane ho cercato di tenermi in forma, mangiato bene e provando ad allenarmi un po’, per quanto possibile, ma principalmente ho cercato di riposare per non sforzare troppo il mio organismo, in quanto il virus in sé è abbastanza debilitante».

Già stamattina il giovane atleta siciliano ha raggiunto i compagni al palazzetto per la sessione di allenamento: «Oggi il primissimo allenamento dopo 22 giorni è stato duro, ma allo stesso tempo stimolante per mettermi al passo con i miei compagni».

La squadra, raggiunta dalla novità durante l’allenamento serale di ieri, ha voluto fare uno scherzo al compagno di squadra, con la partecipazione di coach Serniotti, facendo un video in cui si fingevano dispiaciuti del suo ritorno… naturalmente subito dopo applausi, complimenti e incitamento a tornare il prima possibile.

«Compagni, staff tecnico e tutta la società mi hanno sostenuto in questo periodo, anche se a distanza, e per questo voglio ringraziarli tutti e gli faccio anche passare lo scherzo di ieri sera! e per questo li voglio ringraziare e gli faccio passare lo scherzo di ieri» afferma Damiano con fare scherzoso e con tono di ritrovata normalità. In modo graduale e con tutte le attenzioni del caso, il giocatore del Cuneo Volley riprenderà la sua preparazione verso questo bel Campionato di serie A2, che tra quattro giorni vedrà i cuneesi volare a Castellana Grotte per la terza giornata d’andata.