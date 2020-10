"I ristori, da soli, non bastano. Si invochi una politica seria e non improvvisata"

Gentile Direttore,

chi governa (salvo poche eccezioni) non ha compreso fino in fondo che i ristori alle aziende sono solo un brodino che servirà a poco fino a quando al paese mancherà una chiara direzione che possa portare la nave in un porto sicuro, poiché questo malefico virus non cesserà le sue funzioni al 25 novembre, giorno di scadenza del nuovo DPCM, ma si protrarrà per tutto il 2021 e anche in parte nel 2022.

Agli amici imprenditori dico che non serve invocare solo i ristori ma pretendere anche dalla politica che non si arrivi mai più a dover essere costretti a scegliere, in modo arbitrario e discutibile, tra chi può continuare a lavorare e chi no.

Perché si è perso tempo e denaro in azioni inutili quando invece si sarebbe dovuto fare, da molti anni a questa parte, della sanità il migliore investimento pubblico per i cittadini? Perché buona parte della classe dirigente continua a produrre azioni solo sull'onda emotiva senza una seria programmazione che sarebbe indispensabile per combattere contro il virus? Quando è che il paese si renderà conto che l’altruismo e il bene della comunità sono fondamentali per salvaguardare anche il proprio di benessere? Quando la classe dirigente si sveglierà e dimostrerà che la carta costituzionale non è solo un pezzo di carta ma è la base della nostra vita sociale e civile?

Il giorno che a queste domande si avrà risposta, forse si arriverà a quanto il grande Mahatma Gandhi sosteneva, ovvero di essere noi stessi il cambiamento che vogliamo vedere avvenire nel mondo.

Grazie,