"Le affermazioni di Campora non corrispondono al vero: è sempre stata rilevata la mancanza dei requisiti per la sua nomina nel Consiglio generale"

Siamo venuti a conoscenza dai giornali, in questi giorni, della lettera con cui Gabriele Campora, designato dal Comune di Mondovì nel mese di giugno come rappresentante per l’area monregalese nel Consiglio generale della Fondazione CRC, sostiene di non essere stato nominato nonostante fosse in possesso dei requisiti richiesti.

Con tutto il rispetto per le persone coinvolte in questa vicenda, vogliamo segnalare che questa affermazione non corrisponde al vero: la Fondazione ha verificato a fondo il possesso da parte di Campora dei requisiti necessari per la nomina − indicati dallo Statuto e dai Regolamenti interni − in sedute della Commissione di valutazione per le nominee del Consiglio generale, avvalendosi anche del pareredi uno studio legale.

In tutte queste occasioni è stata rilevata all’unanimità la mancanza dei suddetti requisiti.

A fronte di questa evidenza, come previsto dallo Statuto, è stato poi attivato un bando pubblico finalizzato alla selezione di un Consigliere generale per l’area monregalese.

Questa procedura, che rappresenta il metodo più trasparente a disposizione di tutti i cittadini, ha permesso di individuare un profilo di grande prestigio e con una profonda conoscenza del territorio.

Siamo lieti che, a conclusione della vicenda, il valore della persona nominata sia riconosciuto da tutti.