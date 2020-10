Alba, entro il 20 novembre le domande per i contributi alle associazioni

L’Amministrazione comunale di Alba, per sostenere le numerose associazioni cittadine che col loro prezioso operato concorrono alla realizzazione di importanti servizi e iniziative, ha deliberato le modalità relative ai bandi per progetti 2021 dell’area cultura, sport e volontariato oltre alle modalità per le richieste dei contributi di fine anno.



Le domande dovranno essere inviate entro le ore 12 del 20 novembre 2020 in forma telematica all’indirizzo comune.alba@cert.legalmail.it (che riceve mail da caselle di posta certificata e da normali caselle di posta elettronica) oppure consegnate all’ufficio Protocollo del Comune di Alba previo appuntamento al numero 0173/292.257.





BANDO PER LA CONCESSIONE

DI CONTRIBUTI PER PROGETTI 2021

ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Possono beneficiare dei contributi le associazioni di volontariato (ai sensi del D.Lgs. 117/17) che hanno sede ad Alba o che operano sul territorio a beneficio della Città di Alba.

I contributi sono finalizzati a sostenere specifici e documentati progetti volti a: prevenire e rimuovere situazioni di bisogno sociale, favorire la realizzazione di attività educative, interculturali, di cooperazione internazionale e di sensibilizzazione sui diritti umani, oppure attività nel settore ambientale e di protezione civile. Saranno privilegiati, nell’erogazione dei contributi, i progetti a sostegno della famiglia.

Il Comune di Alba per sostenere la realizzazione dei progetti 2021 mette a disposizione, come negli anni precedenti, la somma complessiva di 22 mila euro. Tale somma verrà destinata sulla base di una graduatoria definita da un’apposita commissione di valutazione ed approvata dalla Giunta comunale.

Il bando ed i moduli sono disponibili sul canale tematico “Gioventù e associazionismo” del sito del Comune di Alba www.comune.alba.cn.it e sono in distribuzione presso lo sportello informazioni all’ingresso del Palazzo Comunale, in P.za Risorgimento n. 1, durante l’orario di apertura al pubblico.

Scadenza: ore 12:00 del 20/11/2020

Per informazioni: 0173 292357 servizi.sociali@comune.alba.cn.it.





BANDO PER LA CONCESSIONE

DI CONTRIBUTI PER PROGETTI 2021

ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI

Possono beneficiare dei contributi le associazioni culturali che hanno sede ad Alba o che operano sul territorio a beneficio della Città di Alba.

L’Amministrazione comunale intende promuovere le attività culturali svolte sul proprio territorio anche attraverso l’erogazione di contributi finalizzati a sostenere specifici e documentati progetti nel settore.

I progetti devono consistere in attività di promozione culturale; attività divulgative; attività finalizzate alla promozione della lettura; attività finalizzate alla ricerca storica sul territorio; iniziative culturali che valorizzino le identità del territorio; eventi musicali; rappresentazioni teatrali; ricerca e sperimentazione per l’integrazione fra forme espressive e tradizioni culturali; attività culturali radicate sul territorio che abbiano conseguito negli anni una spiccata e riconosciuta identità; promozione dell’immagine di Alba attraverso la cultura e iniziative autogestite da associazioni giovanili nel campo della cultura.

Il Comune di Alba per sostenere la realizzazione dei progetti 2021 mette a disposizione, come negli anni precedenti, la somma complessiva di 22 mila euro. Tale somma verrà destinata sulla base di una graduatoria definita da un’apposita commissione di valutazione ed approvata dalla Giunta comunale.

Il bando ed i moduli sono disponibili sul canale tematico “Gioventù e associazionismo” del sito del Comune di Alba www.comune.alba.cn.it e sono in distribuzione presso lo sportello informazioni all’ingresso del Palazzo Comunale, in P.za Risorgimento n. 1, durante l’orario di apertura al pubblico.

Scadenza: ore 12:00 del 20/11/2020

Per informazioni: 0173 292466 cultura@comune.alba.cn.it.





BANDO PER PROGETTI

NEL SETTORE SPORT

Possono beneficiare dei contributi le società - associazioni sportive che hanno sede ad Alba, o che svolgono l’attività prevalente nel medesimo Comune, e che hanno un numero di iscritti non inferiore alle dieci (10) unità.

Il Comune di Alba mette a disposizione la complessiva somma di 22 mila euro (con versamento in unica soluzione entro il mese di marzo 2021); tale somma verrà destinata sulla base di una graduatoria definita da un’apposita commissione di valutazione ed approvata dalla Giunta comunale.

I criteri per l’assegnazione delle risorse saranno i seguenti:

- il 15% delle risorse verrà suddiviso in parti uguali fra tutte le Società/ASD (in possesso dei requisiti) richiedenti;

- il 25% delle risorse verrà suddiviso, in maniera direttamente proporzionale, in base al numero di atleti tesserati (della Società/ASD) con età inferiore a 14 anni al 31.12.2020 (e, quindi, i nati a partire dal 01.01.2007 compreso), che abbiano partecipato a gare o manifestazioni organizzate, promosse o riconosciute dalle rispettive Federazioni o Enti di promozione sportiva;

- il 5% delle risorse verrà suddiviso, in maniera direttamente proporzionale, in base al numero di tesserati diversamente abili (con qualsiasi età) della Società/ASD;

- il 40% delle risorse verrà ripartito, in maniera direttamente proporzionale, tra quelle Società/ASD che hanno almeno il 50% degli atleti tesserati con residenza nel Comune di Alba;

- il 15% delle risorse verrà ripartito, in maniera direttamente proporzionale, tra quelle Società/ASD che hanno almeno n.60 atleti tesserati minorenni al 31.12.2020 (e, quindi, i nati a partire dal 01.01.2003 compreso).

Il bando ed i moduli sono disponibili sul canale tematico “Gioventù e associazionismo” del sito del Comune di Alba www.comune.alba.cn.it e sono in distribuzione presso lo sportello informazioni all’ingresso del Palazzo Comunale, in P.za Risorgimento n. 1, durante l’orario di apertura al pubblico.

Scadenza: ore 12:00 del 20/11/2020

Per informazioni: 0173 292226 ufficio.sport@comune.alba.cn.it.





CONTRIBUTI DI FINE ANNO 2020

ALLE ASSOCIAZIONI

Le associazioni che intendono richiedere al Comune di Alba un contributo per la loro attività ordinaria o straordinaria, possono inviare una domanda redatta dal legale rappresentante e intestata al sindaco di Alba.

Alla domanda dovrà essere allegato: lo specifico modulo 2020 compilato, la descrizione delle attività ordinarie dell’associazione e delle eventuali attività straordinarie oggetto della richiesta di contributo ed un prospetto indicante le uscite e le entrate dell’associazione relative alle attività oggetto alla richiesta di contributo.

La documentazione ed il modulo sono disponibili sul canale tematico “Gioventù e associazionismo” del sito del Comune di Alba www.comune.alba.cn.it e sono in distribuzione presso lo sportello informazioni all’ingresso del Palazzo Comunale, in P.za Risorgimento n. 1, durante l’orario di apertura al pubblico.

Scadenza: ore 12:00 del 20/11/2020

Per informazioni: 0173 292248 alba@comune.alba.cn.it.