Backstage Cuneo: questa sera si parla di ristorazione e lockdown. Conduce Gian Maria Aliberti Gerbotto con Paola Gula

Si parlerà di ristorazione al tempo del Covid nella nuova puntata di Backstage, in onda questa sera alle 21 sul sito Targatocn, La voce d'Alba e le loro pagine Facebook.

In studio a fianco del conduttore Gian Maria Aliberti Gerbotto, ci sarà Paola Gula. Il dibattito su come cambia la ristorazione con il nuovo Decreto di Conte, sarà animato dagli interventi di ospiti d'eccezione: lo chef Giorgio Chiesa del Lovera Palace, Elio Parola della birreria Baladin e Umberto Ferrondi della Locanda del Prof.



Anche questa settimana, L'editoriale del banchiere Beppe Ghisolfi farà il punto sull'argomento specifico della serata, fornendo preziosi spunti di riflessione per il dibattito. E Danilo Paparelli chiuderà la trasmissione con la sua vignetta che sarà la sarcastica chiosa su quanto emerso dalla chiacchierata tra gli ospiti.

Le sigle di apertura e chiusura del programma sono state realizzate e composte da Enrico Sabena. La regia è di Raffaele Massano.