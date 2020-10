Bra mette all’asta quindici tombe storiche

Anche quest’anno il Comune di Bra mette all’asta diverse tombe storiche situate nel cimitero urbano di piazzale Boglione, che nel tempo sono state riacquisite dall'Amministrazione comunale.



In totale si tratta di 15 aree, di cui 6 messe all’asta per la prima volta, 8 giunte al terzo esperimento di gara, che vengono ora presentate con una riduzione del 50% dell’importo a base d’asta precedente, e di una tomba già oggetto di diverse gare che ora subisce un’ulteriore riduzione del 50% rispetto all’importo precedente già “scontato”.



Per tutte si tratta di una concessione novantanovennale.



Le offerte dei cittadini interessati dovranno essere inviate entro le ore 12 del prossimo 27 novembre mediante spedizione postale all’Ufficio Protocollo del Comune, oppure consegnate direttamente previo appuntamento da concordare chiamando lo 0172/438.226.



Tutta la documentazione relativa al bando di gara, corredata delle informazioni tecniche e fotografiche dei diversi lotti, con le relative basi d’asta, è pubblicata sul sito dell’Amministrazione comunale, all’indirizzo www.comune.bra.cn.it, nella sezione “Bandi, gare e avvisi” (Bandi, avvisi ed esiti/Avvisi pubblici in corso).



Per maggiori informazioni di natura tecnica e per prendere visione delle tombe è possibile rivolgersi al responsabile del cimitero urbano allo 0172/412.326, mentre per chiarimenti circa l’espletamento della gara si può chiamare l'Ufficio Contratti comunale al numero 0172.438316 o scrivere a contratti@comune.bra.cn.it.