Cuneo, in dubbio la "salute" del settore lavori pubblici: "Grave mancanza di personale, si rischia di non poter far fronte alle richieste dei cittadini"

Che la viabilità della frazione cuneese di Confreria - specie nell’area degli svincoli stradali dell’Est Ovest – sia stata in questi anni stravolta in senso positivo l’ha ricordato l’assessore Luca Serale nella serata di lunedì 26 ottobre.

Occasione è stata la trattazione dell’interpellanza presentata dal consigliere Silvano Enrici, nel quale si chiedeva – soprattutto a fronte del fatto che, come da sempre sostenuto dal consigliere stesso, il nuovo ospedale unico della città di Cuneo verrà probabilmente realizzato nella zona dell’attuale ospedale S. Croce e Carle - un intervento del settore lavori pubblici per la messa in sicurezza degli svincoli stessi, e per realizzare un collegamento ciclabile che si connetta a quello di frazione Confreria.

Nel corso della discussione anche la consigliera Luciana Toselli si è dimostrata d’accordo con le richieste di Enrici: “La percorrenza in bicicletta di questa zona è davvero molto pericolosa – ha detto - . Lo scorso anno noi di Cuneo per i Beni Comuni avevamo realizzato un’interpellanza in merito al limite dei 70 km/h nella zona coinvolta: è importante quindi realizzare un percorso ciclabile, ma la velocità massima dei veicoli nell’area deve essere ridotta”.