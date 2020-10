Dopo 3 anni e mezzo rimosse le macerie della tangenziale a Fossano

Sono state rimosse le macerie del ponte crollato, il 18 aprile 2017, della tangenziale a Fossano. I resti del viadotto sono stati rimosse dal lato nord del cimitero e portati in discarica.

L’operazione avvenuta tra lunedì e mercoledì, si concluderà entro venerdì quando gli operai comunali finiranno la pulizia dell’area in vista della festività di Ognissanti.

Il commento del sindaco Dario Tallone:” è una notizia importante perché ci permette di sistemare l’area e creare in tempo zero nuovi posteggi per l’ingresso posteriore del cimitero”.