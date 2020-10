Emergenza Covid, anche l’Asl Cn2 sospende tutte le attività ordinarie di ricovero e ambulatoriali non urgenti

L’Asl Cn2 di Alba e Bra informa i cittadini che, come da disposizione del Dipartimento Interaziendale Malattie ed Emergenze Infettive (Dirmei) e dell’Unità di Crisi della Regione Piemonte, a partire da oggi, giovedì 29 ottobre, sono sospese tutte le attività ordinarie di ricovero e ambulatoriali non urgenti, con esclusione di quelle relative alle patologie oncologiche .



La sospensione è resa necessaria da diversi fattori, quali la progressione incessante dell’epidemia da Sars-Cov2, l’incremento esponenziale del fabbisogno dei ricoveri ospedalieri e la correlata necessità di dedicare a questi tutto il personale disponibile.



Il provvedimento è finalizzato ad affrontare al meglio la seconda ondata dell’epidemia, impiegando le risorse disponibili nel modo più efficiente possibile, mantenendo la risposta alla domanda di salute dei cittadini, con riferimento prioritario alle emergenze-urgenze.



L’Asl Cn2 confida pertanto "nella collaborazione della cittadinanza perché il rispetto delle regole di distanziamento sociale, di igiene personale e di utilizzo della mascherina potrebbe risultare determinante per accorciare il periodo di sospensione delle prestazioni".