Fondazione CRC: dopo la mancata nomina nel Consiglio generale, le riflessioni di Gabriele Campora

Si mette definitivamente la parola “fine” al caso scoppiato tra Fondazione CRC e il comune di Mondovì in merito alla mancata nomina nel consiglio generale di Gabriele Campora.

In seguito alla nomina di Daniela Bosia, docente del Politecnico, ufficializzata negli scorsi giorni, Campora, ex capo gabinetto del sindaco e candidato al ruolo di consigliere in Fondazione, ha deciso di commentare quanto accaduto, ringraziando il sindaco di Mondovì, Paolo Adriano e i consiglieri comunali del “Patto Civico” per aver proposto e sostenuto la sua candidatura.

Riportiamo qui di seguito le sue riflessioni.

"Si conclude, con la nomina della professoressa Daniela Bosia,cui faccio i migliori auguri di buon lavoro,la vicenda che ha visto il sottoscritto al centro di uno scontro istituzionale fra la Fondazione CRC e il Comune di Mondovì.

Dopo profonda riflessione, sono giunto alla conclusione che non sia utile intraprendere azioni legali. Poco conta l’essere certo di possedere i requisiti necessari per la nomina,di fronte a una prova di forza così sproporzionata comequella messa in campo dai vertici della Fondazione CRC.

Non è opportuno che una questione di principiocosì importantepossa essere rappresentata come un mio capriccio (o peggio ancora come la ricerca di una poltrona).

Mi faccio da parte,quindi,per sgombrare il campoda qualsiasi lettura di ambizione personale. Resta però, evidentissima, la gravità di quanto accaduto.

Già con le modifiche statutarie del 2018, al motto di “fuori la politica dalle Fondazioni bancarie”, è stata di molto ridotta la rappresentatività delle Amministrazioni comunali (unici organi eletti direttamente dai cittadini a poter esprimere nomine per il Consiglio della Fondazione).

La bocciatura senza appello della nomina legittimamente presentata dal Comune di Mondovì va un passo oltre, creando un precedente che lanciaun chiaro segnale: “le Amministrazioni comunali possono nominare i loro rappresentanti di fiducia, purché siano graditi ai vertici della Fondazione”.

D’altra parte,è sufficiente uno sguardo alla composizione delnuovo Consiglio in rapportoa quello precedente, con la permanenza in carica di buona parte dei vecchi componenti, nominati nel 2020 da Enti completamente diversi da quelli che li avevano nominati nel2016, percomprendere quanto sia accuratoil lavoro dei verticidella Fondazione per indirizzare le sceltee garantirsi la continuità.

Se si considera poi il ruolo sempre più ingombrante che la Fondazione ambisce amettere in campo nella pianificazione strategica per la nostra Provincia, o se si volge lo sguardo verso le associazioni politico-culturali gestite direttamente o indirettamente dalle personeche gestiscono la Fondazione stessa, è evidente il tentativo di sostituirsi agli organi politici elettidai Cittadini.

Purtroppo,è probabile che l’episodio che ha coinvolto l’Amministrazione di Mondovì e il sottoscritto diverrà un monito e un precedente per tutti, un’esortazione a non mettersi contro un sistema di potere apparentemente inscalfibile, che oltretutto ha in manola leva delle erogazioni.

La mancanza di reazioni e prese di posizione pubbliche nel mondo politico provinciale aquesta vicenda sono sintomatichedi un generale disinteresse, forse dettato anche dall’incapacità di proporre percorsi alternativi, per un tema così importantee delicato.

Non resta che cominciare a impegnarsi per il 2024, con la speranza di poter individuare un presidente della Fondazione CRC finalmente di area Monregalese e un Consiglio generale completamente rinnovato, in grado di riportarela Fondazione CRC a essere strumento del territorio.

In chiusura, ringrazio particolarmente il sindaco di Mondovì, Paolo Adriano, ei consiglieri comunali del “Patto Civico” per la fiducia accordataminel proporre e sostenere la mia candidatura.

Ringrazio anchei tanti che mi hannomanifestato la loro vicinanza e solidarietà, spronandomi a continuare la battaglia. So di essere in buona compagnia e so che insieme, costantemente e con fatica, continueremo a lavorare per riportare la Politica al servizio di tutti i Cittadini".

Firmato: Gabriele Campora.