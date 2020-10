Fossano: in corso l’installazione delle luminarie natalizie nel centro storico

In corso, nel centro storico di Fossano, l’installazione delle illuminare natalizie. L’operazione è finanziata, anche, grazie ai commercianti locali tramite l’associazione InFossano.



Un incentivo dunque a tutti i cittadini nel cercare di effettuare le proprie compre presso i commercianti i quali, anche attraverso iniziative come questa, reinvestono sul territorio.



Oltre ai contributi dei commercianti hanno sostenuto l’installazione anche la Cassa di Risparmio di Fossano, la camera di commercio di Cuneo e il Comune.



Gli organizzatori parlano inoltre di una grande sorpresa per tutti i cittadini nel centro storico e invitano a seguire le pagine social Instagram e Facebook di InFossano.