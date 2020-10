Garessio, proseguono i lavori per lo smantellamento del ponte Odasso (FOTO)

I lavori in corso in questi giorni negli scatti di Viola Balbo

Proseguono i lavori per lo smantellamento del ponte "Generale Odasso" di Garessio. La popolazione si prepara gradualmente a salutare la storica struttura, intitolata al generale Mario Odasso, ex sindaco della città, che collega i due tratti di via Vittorio Emanuele II.

Il cantiere è iniziato ufficialmente lo scorso lunedì 26 ottobre, dopo il ricollocamento di tutti i sottoservizi che erano ancorati alla struttura.

Al momento gli interventi si stanno concentrando nel letto del Tanaro, dove, i tecnici incaricati stanno lavorando per deviare il flusso dell'acqua del fiume e del suo affluente, il rio Luvia, in modo da poter consentire l'avvicinamento dei mezzi alla struttura del ponte.

Un'operazione storica, infatti, lo ricordiamo, dopo l'alluvione del 1994 e, ancora di più dopo quella del 2016, diversi amministratori avevano tentato di ottenere le autorizzazioni necessarie per l'abbattimento del ponte, senza successo.