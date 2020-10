Garessio, ultima notte per il ponte Odasso. A salutarlo la commovente lettera di Bruna Aina

Domani verrà abbattuta l’arcata centrale del ponte Generale Odasso di Garessio, a confermarlo nella serata di oggi, mercoledì 29 ottobre, è il sindaco Ferruccio Fazio.

Nell’ultima giornata in cui il ponte collega ancora i due lati di via Vittorio Emanuele II qualcuno ha lasciato una lettera e un mazzo di fiori per il ponte, come si fa quando diciamo addio per sempre a un caro amico o un familiare.

E il ponte Odasso per i garessini forse in questi anni non è stato altro che un amico, temuto e fedele, amato e odiato. Di giornate di sole e di pioggia ne ha affrontate tante e la Storia lo ha attraversato con gli uomini nelle diverse epoche, rimanendo sempre intatto.

A raccontarlo è Bruna Aina, ex insegnante di Garessio, che dall’infanzia sino ad oggi ha scandito il passare del tempo con lo sguardo rivolto al ponte Odasso, a volte con gioia e altre con apprensione.

Bruna, che ha una novantina d’anni, ha deciso di salutare il ponte con una toccante lettera di addio, lasciata vicino al cantiere. Ve la riportiamo di seguito:

Addio Ponte Odasso.

Hai resistito alla forza distruttrice dell'acqua che ha demolito il 4-5 novembre del 1994, 5-6 novembre del 2016 e 2-3 ottobre del 2020 la borgata commerciale che si onora del tuo nome: Ponte.

La forza dell'uomo ti ha costruito nel 1860, quella delle macchine ti demolisce nel 2020.

Sei stato calpestato dai cortei fascisti, da carri armati tedeschi, da processioni religiose e civili, dalla carrera saracina, dal circuito delle biciclette, ora non più di moda, dalla sfilata delle macchine per la corsa al S. Bernardo, inghirlandato per le feste sul ponte e per tanti altri avvenimenti.

Tanti saluti caro ponte Odasso, da chi ti ha osservato per tanti anni, di giorno e di notte, a volte con grande apprensione.

Addio,

Addio,

Bruna Aina