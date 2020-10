L’albese Walter Accigliaro scelto tra "soci meritevoli" di Italia Nostra

C’è anche quello dell’albese Walter Accigliaro tra i nomi scelti nella ristretta schiera di attivisti e volontari (sono 65 in tutta Italia, solo tre dei quali in Piemonte) che l’associazione nazionale Italia Nostra ha scelto di premiare nella ricorrenza dei suoi primi sessantacinque anni di attività.



"Un riconoscimento per le tante battaglie che gli stessi soci e volontari portano avanti impegnandosi quotidianamente nella difesa dei beni culturali e del paesaggio italiani, mettendo a servizio del bene comune le proprie capacità e competenze", spiega il sodalizio, promotore di un tributo rivolto a "persone normali ma speciali, cittadini qualunque ma meritevoli, che hanno trovato in Italia Nostra un supporto che ha fatto crescere le istanze dei territori, della cultura e della sussidiarietà".



Studioso del patrimonio storico-artistico di Alba, delle Langhe e del Roero, Walter Accigliaro svolge parallele attività qualificate di pittore e grafico, è autore di svariati saggi nonché autore o curatore di molte opere editoriali d’impegno per la ricerca culturale. Iscritto a Italia Nostra dal 1970 nella sezione di Alba, di cui è stato tra i soci fondatori e della quale è stato presidente dal 1973 al 1984, attualmente vi riveste ancora la carica di consigliere e vi svolge permanente operato direzionale con impegno costante e generoso.