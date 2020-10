Peveragno, dal mese prossimo via ai consigli comunali "da remoto": "Addobbiamo il tavolo della sala con il tricolore per dimostrare il nostro continuo impegno"

Due serate, di cui la seconda si svolgerà oggi (giovedì 29 ottobre) e la prima ha riservato momenti davvero "caldi" : tanto è stato possibile organizzare a fronte delle disposizioni governative legate alla lotta al Covid-19, per l'amministrazione comunale di Peveragno, che con ogni probabilità dal prossimo mese si attrezzerà in modo da realizzare le sedute da remoto.

A darne notizia la pagina ufficiale del Comune di Cuneo: "Fare un consiglio in remoto non ha certo la stessa solennità rispetto a farlo in presenza e per testimoniare che in ogni caso il consiglio comunale rimarrà idealmente presente nella sala, il posto ideale per lo svolgimento dei consigli comunali, abbiamo addobbato il tavolo con una tovaglia tricolore".