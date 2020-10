Sfiorano quota 60 i contagiati a Centallo: chiudono la bocciofila e il circolo del Movi

Due dei principali punti di ritrovo a Centallo sono stati chiusi per via dell’incremento dei contagi da Covid-19 che sfiorano quota 60. Si tratta della bocciofila e del Movi. Sospeso anche il servizio dei nonni vigili davanti alle scuole.



“La curva è nettamente in crescita - esprime la nota congiunta di Alessandro Cubeddu e Giuseppe Chiavassa - non si escludono ulteriori provvedimenti. Invitiamo all’utilizzo corretto dei dispositivi di protezione e ad uscite responsabili. Qualsiasi situazione d’emergenza può essere rappresentata al comune attraverso ogni suo esponente”.