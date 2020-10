Villanova Mondovì, Don Laugero positivo al Covid-19: "Non ho sintomi, sono isolato e vi penso"

Per tranquillizzare i fedeli sul suo stato di salute, il sacerdote, nella serata di oggi, mercoledì 28 ottobre, si è rivolto direttamente alla comunità per rassicurare i parrocchiani sul suo stato di salute: "Fortunatamente sto bene, non ho febbre né altri sintomi, solo un po' di stanchezza" - scrive - "In questo momento devo avere pazienza e rimanere isolato.

Comunicheremo nei prossimi giorni se ci saranno variazioni per le celebrazioni delle prossime festività dei Santi e defunti.

State tranquilli vi penso e vi ricordo, sperando di rivedervi presto!".