Ciclismo, quale percorso per la prossima Milano-Sanremo? Mauro Vegni prende tempo

"Non ho deciso nulla, da metà novembre ne parleremo, per ora non non abbiamo fatto nessuna valutazione, la faremo più avanti".

Parole del direttore dell'area ciclismo di Rcs Sport Mauro Vegni in merito alle voci che circolavano sul futuro della Milano-Sanremo con la conferma del percorso adattato quest'anno dopo il diniego al passaggio nel savonese di alcuni sindaci.

Per il momento il direttore del Giro d'Italia, contattato dai colleghi di Svsport, ha dichiarato di non aver preso ancora nessuna decisione in merito, quindi la porta non sarebbe ancora chiusa allo storico tracciato della classicissima di primavera. Il percorso scelto per la 111^ edizione, che ha toccato alcuni comuni della provincia di Alessandria, Asti, Cuneo ed ha attraversato il Colle di Nava arrivando poi ad Imperia, è stato accolto positivamente sia dai corridori che dall'organizzazione in quando è stato considerato suggestivo, particolare, colorato e anche a tratti impegnativo, però potrebbe essere di difficile collocazione nel classico periodo di marzo per via del clima, sicuramente meno rigido sulla costa.

"L'elemento clima sarà importante e quasi determinante, una giornata di pioggia e freddo può risultare assolutamente fondamentale. Non è la stessa cosa rispetto a stare al mare" aveva specificato lo scorso 9 agosto Vegni.