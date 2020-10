Incidente stradale a Fossano nella mattinata di oggi (giovedì 29 ottobre), all'imbocco della tangenziale.

Coinvolti due veicoli, scontratisi in via Cuneo. Non sono note le condizioni degli eventuali feriti.

Sul posto i vigili del fuoco di Fossano per la messa in sicurezza, la polizia Municipale e l'emergenza sanitaria.