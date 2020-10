Dal 1962 Ponzalino Mobili di Saluzzo realizza arredamenti da sogno con dedizione e cura artigianale. Guarda il #VIDEO

Nell’ampio show room rinnovato in Via Circonvallazione 3 a Saluzzo si possono trovare i migliori mobili e componenti per arredare tutti gli ambienti della casa, dalla cucina, dove il marchio consigliato è Scavolini, ai salotti della linea DOIMO Salotti, Essepi, dalle camere da letto moderne come Alf da Frè, alle camerette Mistral e Siloma e Colombini fino all’arredo bagno Scavolini, Cerasa e Nice, insieme a molti altri marchi della migliore produzione italiana.

L’adattamento misure, adattabilità e dettagli sono curati dalla falegnameria interna.

Ponzalino Arredamenti offre un servizio di consulenza totale, a partire dal rilievo delle misure e progettazione dell’ambiente fino alla consegna del prodotto e al suo montaggio, con eventuali modifiche su misura e senza dimenticare l’assistenza post vendita, o eventuali nuove integrazioni.

Una garanzia che solo una ditta come Ponzalino, radicata e presente sul territorio può assicurare per chi ama la serenità della propria casa.

Altrettanta attenzione Ponzalino riserva ai clienti per ciò che riguarda le modalità di pagamento, con soluzioni personalizzate a seconda delle esigenze, quando non intervengano offerte speciali dai marchi rappresentati.

Ponzalino Arredamenti - Via Circonvallazione, 3 - Saluzzo CN - Tel 0175.42113

info@ponzalinomobili.com - http://www.ponzalinomobili.com/