Pian Munè di Paesana: i piatti della montagna a casa vostra con la consegna a domicilio o l’asporto

La montagna scende in pianura e lo fa in stile Pian Munè, con i piatti della tradizione e i grandi classici del rifugio direttamente a casa vostra con la consegna a domicilio!

Quando? Tutti i giorni. Ordini entro le 17 e ricevi tra le 18 e le 20.

Come? Manda un messaggio su whatsapp al numero 3286925406 o chiama la stazione. Scopri i piatti sul suo sito web e sui principali social o richiedi il menù via whatsapp. Ogni settimana un menù diverso oltre alle classiche polente.

Dove? Principalmente a Paesana, Sanfront, Rifreddo, Revello, Martiniana Po, Gambasca, Pagno, Castellar, Brondello, Saluzzo, Envie, Barge, Bagnolo Piemonte ma se ci sono ordini più sostanziosi ci spostiamo anche più in là.

I ragazzi di Pian Munè non conoscono, come tutti d’altronde, la formula giusta per questo momento così particolare. Di una cosa però sono sicuri: "quando soffia il vento del cambiamento è ora di costruire mulini a vento".

La paura? C’è come per tutti ormai.

“Abbiamo voglia che si torni alla normalità ma anche che l’emergenza sanitaria rientri, i Rifugi sono aperti come da decreto fino alle ore 18. Il rifugio a valle tutti i giorni, mentre quello in quota il sabato e domenica, nel frattempo per chi ha voglia di assaporare i nostri piatti a casa può: avere la consegna a domicilio oppure ritirare direttamente al rifugio entro le ore 18, tutti i giorni” dicono all’unisono i gestori Marta e Valter.

I piatti vengono consegnati in comode pirofile da riscaldare in forno o con pratici contenitori con la pasta fresca (che è meglio far cuocere in casa) e i sughi con pratici consigli per gustarli al meglio.

Il pagamento può essere effettuato in contanti, bancomat o satispay.

La consegna è gratuita per ordini da 25 euro in su. Ordini minori avranno invece un’aggiunta di 3 euro.