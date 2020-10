Saluzzo, oggi in Duomo l’ultimo addio a Roberto Riccardo di Effetto Luce

Oggi (giovedì 29 ottobre) alle 15, in Duomo, l’ultimo saluto a Roberto Riccardo, imprenditore artigiano, titolare della ditta “Effetto Luce” di via Marconi specializzata in illuminazioni, impianti elettrici e nella vendita di lampade. Aveva 69 anni ed è morto ieri all’ospedale di Cuneo.

Era un professionista molto noto a Saluzzo, apprezzato per la grande competenza sul lavoro che svolgeva con passione da più di 40 anni, avendo saputo sviluppare imprenditorialmente la sua professione di elettricista.

Per molti un amico che lascia un grande vuoto.

Lascia la moglie Paola Degiovanni.