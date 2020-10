Da domani ai licei Pellico-Peano di Cuneo scatta la didattica a distanza per tutte le classi

E' di poco fa la comunicazione emessa dal dirigente dell'istituto Alessandro Parola giunta alle famiglie che prevede il proseguimento dell'attività scolastica presso il Peano e Pellico di Cuneo attraverso la Dad (didattica a distanza).

Il decreto del 29 ottobre dispone "A partire dal 30 ottobre e fino a nuove

comunicazioni l'attività scolastica proseguirà attraverso fa didattica digitale integrata.

Tutte le classi svolgeranno lezione a distanza, in conformità a quanto previsto dal

Regolamento per la didattica digitale integrata."



"Seguiranno comunicazioni - si legge nella circolare - circa le misure organizzative adottate in ottemperanza ai provvedimenti delle autorità competenti."