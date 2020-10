Termo scanner facciali nella scuola "Giuseppe Tosa" di Cossano Belbo

Grazie alla generosa donazione della famiglia Tosa, nelle persone dei fratelli Serena e Fabio, la scuola Giuseppe Tosa di Cossano Belbo si è dotata di due termoscanner facciali per la misurazione diretta della temperatura degli alunni e del personale docente.

Un apparecchio sarà utilizzato dai bambini della scuola dell'infanzia e uno, invece, dalla primaria. Dopo alcuni giorni di prove tecniche, sono ora entrambi operativi.

I bambini che accettano l'utilizzo delle apparecchiature per la misurazione della temperatura, non dovranno più portare la dichiarazione di avvenuto controllo presso la propria abitazione.

Una grande agevolazione per le famiglie che non dovranno più effettuare il controllo.

Personale tecnico dell'istituto sovrintende alla misurazione automatica rilevando le eventuali inosservanze dei provvedimenti previsti dalla procedura Covid adottata dalla scuola secondo le indicazioni di legge.

Il sindaco Mauro Noè, unitamente alle due consigliere delegate Erica Ghignone e Serena Capello, ha voluto ringraziare la famiglia Tosa per la grande sensibilità dimostrata nei confronti della scuola cossanese.

Nel frattempo, sono stati individuati i locali per l'inizio del doposcuola, una disposizione che consentirà di operare in estrema sicurezza. Il servizio, molto richiesto dai genitori, è sostenuto da fondi comunali derivanti dal risparmio dell'indennità degli Amministratori, non percepita.

L'Amministrazione comunale ha voluto verificare tutta la procedura, per evitare eventuali contagi. La partenza avverrà nei prossimi giorni, con un attenta sorveglianza da parte dell'Amministrazione stessa.