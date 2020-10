Volley A2/F: La Futura Busto Arsizio costretta a restare a casa! Rinviata la gara contro la Lpm Bam Mondovì! Nel Week-end fermo tutto il girone Ovest!

La Lpm Bam Mondovì sarebbe dovuta scendere in campo questo sabato pomeriggio al PalaManera per affrontare la Futura Busto Arsizio, nel match valido per l’ottava giornata di andata del Campionato di Serie A2 Femminile girone Ovest. La gara, invece, è stata rinviata a causa delle condizioni di salute di alcune giocatrici della formazione lombarda. I tamponi eseguiti ieri sul gruppo squadra della Futura Busto Arsizio avevano dato esito negativo, ma a quanto pare gli ultimi esami hanno accertato delle positività, così come riportato dal sito Lega di Volley Femminile.

La Lpm ha trascorso gli ultimi giorni non proprio serenamente. Dopo la trasferta vittoriosa a Sassuolo, infatti, la stessa società “Emiliana” nei giorni scorsi ha comunicato la positività ai tamponi anti Covid-19 di quattro membri tra squadra e staff tecnico. Appresa questa notizia, ovviamente le Pumine hanno temuto di aver contratto il virus in occasione dell’incontro giocato a Sassuolo.

I comprensibili timori, tuttavia, sono stati fugati questa mattina, quando la squadra "Rossoblù" si è sottoposta ai consueti tamponi rapidi, che hanno dato tutti esito negativo e provocato un autentico sospiro di sollievo. Per la Lpm, dunque, la gara di sabato si sarebbe potuta giocare, ma lo scenario emerso in casa Futura Busto Arsizio ha ovviamente indotto la Lega a optare per il rinvio del match, così come per le altre quattro gare in programma.

In pratica nel prossimo week-end nessuna formazione del girone Ovest scenderà in campo! Un momento difficile per molte squadre, ma mai come in questo momento la salute rappresenta un valore imprescindibile e da proteggere, aspettando tempi migliori per tutti.