Il Gruppo Audi Zentrum Alessandria entra a fare parte del mondo Cuneo Volley

Il Gruppo Audi Zentrum Alessandria entra a far parte del mondo Cuneo Volley. Con la consegna esclusiva a coach Serniotti della Nuova A3 Sportback 35 TDI S-Tronic S-Line Edition, in anteprima presso Sportquattro Cuneo, si è siglata la collaborazione tra il Club di pallavolo maschile cuneese e il Gruppo guidato da Dindo Capello, pilota ufficiale Audi per 19 anni e tre volte vincitore della 24 Ore di Le Mans.

Presidente del Gruppo Audi Zentrum Alessandria, Dindo Capello: «La partnership sportiva è parte integrante di Audi e del Gruppo Audi Zentrum Alessandria. Che si tratti di sport invernali, volley, e-sport, golf o competizioni calcistiche, Audi supporta da sempre i migliori atleti e i talenti, con convinzione ed entusiasmo. Da uomo di sport e da appassionato, per me è un grande onore essere al fianco di Cuneo Volley e per questo ringrazio di cuore i nostri nuovi compagni di viaggio con cui, come Gruppo, condividiamo la tenacia e l’ambizione di essere sempre ai massimi livelli. Auguro una buona strada a bordo della Nuova Audi A3 Sportback al coach Roberto Serniotti e ai suoi ragazzi, con un grosso in bocca al lupo per una brillante stagione. Mai come in questo momento abbiamo bisogno di restare uniti e di sport, inteso come veicolo ideale per promuovere i valori positivi in cui crediamo fortemente».

Sportquattro Cuneo, concessionaria Audi ufficiale di via Attilio Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo (CN), si muove rapidamente su ogni fronte, in virtù dell’appartenenza al Gruppo Audi Zentrum Alessandria, una delle realtà Audi al Top in Italia. Guidato da Dindo Capello, il Gruppo comprende anche le concessionarie Audi ufficiali di Alessandria, Asti e Alba. Negli anni, il Gruppo si è saputo affermare nel panorama nazionale come uno dei punti di riferimento marchiati Quattro Anelli per i risultati, la personalizzazione dei servizi e l’attenzione al cliente. La validità e la completezza dell’offerta, la professionalità dello Staff e il ruolo fondamentale di Dindo sono parte integrante del successo della struttura. Una struttura sofisticata, sportiva e innovativa per la capacità di essere sempre all’avanguardia. Il Gruppo Audi Zentrum Alessandria, inoltre, è parte integrante del progetto Audi e-tron: Risposte per la mobilità di domani.Da Sportquattro Cuneo è possibile visitare un vasto salone usato dedicato ai modelli Audi Prima Scelta: plus, l'eccellenza dell'usato secondo Audi.