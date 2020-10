Volley A1 Femminile: ottava giornata, tre partite rinviate (su sei)

Era in programma mercoledì sera l'ottava giornata (secondo turno infrasettimanale stagionale) di A1 Femminile.

Solo tre (su sei) gli incontri disputati. Vittorie di Novara, Monza e Conegliano rispettivamente contro Casalmaggiore, Bergamo e Firenze.

Rinviate a data da destinarsi, oltre a Cuneo-Brescia, anche Chieri-Trento e Perugia-Busto Arsizio.

I RISULTATI DELL'8^GIORNATA:

Igor Gorgonzola Novara-VBC E'più Casalmaggiore 3-0

Saugella Monza-Zanetti Bergamo 3-2

Reale Mutua Fenera Chieri-Delta Despar Trentino RINVIATA

Il Bisonte Firenze-Imoco Conegliano Volley 1-3

Bosca S.Bernardo Cuneo-Banca Valsabbina Millenium Brescia RINVIATA

Bartoccini Fortinfissi Perugia-Unet e-Work Busto Arsizio RINVIATA

CLASSIFICA: Imoco Volley Conegliano 21; Savino Del Bene Scandicci 15; Igor Gorgonzola Novara* 14; Delta Despar Trentino* 13; Reale Mutua Fenera Chieri* 12; Saugella Monza 12; Bosca S.Bernardo Cuneo*** 8; Il Bisonte Firenze 7; Unet E-Work Busto Arsizio** 6; VBC èpiù Casalmaggiore 6; Zanetti Bergamo 5; Bartoccini Fortinfissi Perugia 3; Banca Valsabbina Millenium Brescia* 1.

*una partita in meno** due partite in meno*** tre partite in meno