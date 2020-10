Carne bovina, l'appello di Coldiretti Cuneo: "Stop alle speculazioni dei grandi gruppi di macellazione"

Sono inaccettabili e vergognose le speculazioni in atto all’interno del comparto bovino piemontese e cuneese, in cui alcuni grandi gruppi di macellazione del territorio stanno facendo concorrenza diretta ai produttori. È quanto spiega Coldiretti Cuneo nel sottolineare che queste grandi realtà sono diventate, nel tempo, anche proprietari di grossi allevamenti avvantaggiandosi in tal senso nei confronti dei veri allevatori.