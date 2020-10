Bene Vagienna: in streaming l'incontro di metà mandato tra il sindaco e i suoi concittadini

La videoconferenza, iniziata verso le 21, ha visto il sindaco di Bene Vagienna Claudio Ambrogio impegnato nell’esporre cosa sia stato fatto, in metà mandato, e quale sia l’attuale situazione Covid-19 nella città.



Il sindaco ha voluto iniziare ringraziando gli operatori sanitari e i volontari che operano sul territorio, tutta l’amministrazione comunale e i consiglieri. Hanno visto il ringraziamento del primo cittadino inoltre i capi cantone e i dipendenti del comune.

Sono stati effettuati lavori di rifacimento del manto stradale nelle frazioni e ad Isola sono state fatte arrivare anche le tubature del Gas.



Nella città di Bene Vagienna, oltre alle asfaltature, è stato rifatto il cortile dell’asilo ed è stata adeguata a livello antisismico la scuola elementare. Ulteriore intervento ha riguardo l’illuminazione pubblica: la quasi totalità dei dei punti luce sono stati sostituiti con illuminazione a LED, ciò garantisce un risparmio energetico del 50%.



Effettuato con la prefettura un patto sulla sicurezza il quale prevede l’installazione delle telecamere, sia nel capoluogo che nelle frazioni, garantendo un livello di sicurezza più elevato. Acquistata dal Comune la caserma dei Carabinieri: i fondi per l’acquisto derivano da un mutuo effettuato che verrà estinto con i canoni d’affitto pagati dal Ministero degli Interni per l’utilizzo dei locali.



Firmate inoltre le convenzioni con il comune di Sambuco, per l’utilizzo della casa alpina, e con la curia per il diritto di superficie del campo da calcio parrocchiale.



A Bene Vagienna attualmente i positivi da Corona virus sono 19 anche se, ha voluto fortemente sottolineare il primo cittadino, risulta davvero difficile avere dati certi e aggiornati riguardo i contagiati e riguardo le persone in isolamento. Ribadito anche il continuo impegno da parte dell’Amministrazione nel contattare personalmente le persone risultate positive e quelle in isolamento.



Rimarranno aperti i cimiteri per la festività di Ognissanti. Ambrogio ha ricordato a tutti i cittadini l’attenzione e il rispetto per le norme anti-Covid che sono le uniche alternative che abbiamo per contribuire a non gravare sul sistema sanitario locale.

La serata si è conclusa lasciando spazio alle domande della popolazione la quale aveva a disposizione un numero di telefono sul quale far recapitare i propri suggerimenti. Il numero di telefono in oggetto è anche il recapito al quale segnalare difficoltà da parte di persone in isolamento e per chiunque avesse esigenze.





Telefono: 335 7160421