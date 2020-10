Beinette, l'amministrazione chiede di non festeggiare Halloween a tutela della salute di tutti

Il comune di Beinette sospende gli aggiornamenti relativi al numero dei contagi.

"Non potendo contare su dati aggiornati non riuscirò più a comunicare alla cittadinanza il numero dei casi positivi nel nostro Comune" - spiega il primo cittadino Lorenzo Busciglio - "Sono certo, tuttavia, che il contagio stia avvenendo ad un ritmo veloce soprattutto in ambito famigliare. Le persone ufficialmente riconosciute positive nel nostro paese sono sotto controllo, purtroppo le condizioni di salute di una di queste si sono aggravate. Questi fatti mi inducono a raccomandare lo scrupoloso rispetto delle norme, ma anche l'invito a non farsi prendere dalla paura".