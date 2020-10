Case della Salute di Alba e Bra: da lunedì cambiano gli ingressi per San Lazzaro e Santo Spirito

L'ingresso al San Lazzaro da via Pierino Belli

L’Asl Cn2 informa i cittadini che, a partire da lunedì 2 novembre, verranno modificati gli ingressi degli Ospedali di Alba e di Bra (oggi Case della Salute), in modo da permettere agli utenti che nel periodo autunnale e invernale accedono per le diverse prestazioni (prelievi, rx, visite, sportello unico) di attendere il loro turno in un luogo caldo e riparato.



Gli ingressi saranno i seguenti:





Alba - Ospedale "San Lazzaro" - Ripristinato ingresso unico da Via Pierino Belli;

Bra - Ospedale "Santo Spirito" - Ripristinato Ingresso Passo Carraio.

Il percorso interno sarà segnalato, quindi si prega l’utenza di seguire le indicazioni e di rispettare il distanziamento previsto dalle normative vigenti.