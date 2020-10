Il ministro dei Trasporti De Micheli lunedì in Granda per firmare l'avvio dei lavori sull'Asti-Cuneo

La ministra ai trasporti e alle infrastrutture Paola De Micheli sarà presente lunedì 2 novembre, in mattinata, in provincia di Cuneo per un sopralluogo a Cherasco per firmare l'avvio dei lavori dell'Asti-Cuneo.



La visita in provincia continuerà con un incontro con gli amministratori in Prefettura a Cuneo dove si parlerà dei nodi legati alla viabilità sul territorio.

Questo anche a seguito degli ultimi danni alluvionali del 2 e 3 ottobre: su tutte le ripercussioni dell'esondazione di Vermenagna e Roja che hanno portato al blocco del colle di Tenda.

Lo ha confermato la deputata cuneese Chiara Gribaudo nel corso della presentazione della legge speciale per il Piemonte e degli interventi post-alluvione insieme al deputato Enrico Borghi.