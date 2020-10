Maltempo, Gribaudo (PD): una legge speciale per il Piemonte e gli interventi post-alluvione

È stata presentata oggi venerdì 30 ottobre dai parlamentari primi firmatari, la cuneese Chiara Gribaudo e l’ossolano Enrico Borghi - rispettivamente vice capogruppo e segretario d’aula del Pd a Montecitorio – la proposta di una legge speciale per il Piemonte e gli interventi post-alluvione del 2-3 ottobre.

“Se non risolviamo i problemi di rischio idrogeologico delle nostre terre, rischiamo tra non molti anni di vederle sempre più abbandonate. Qui c’è il nostro passato, il nostro presente e il nostro futuro, perché dal recupero e dal rilancio di questi luoghi e di un modo diverso di vivere, passa la sfida per un mondo più sostenibile. Con questa proposta di legge – dichiara la deputata Gribaudo – mettiamo in campo un obiettivo ambizioso, un Piano di ricostruzione e sviluppo, da realizzare in accordo con la Regione Piemonte, le Province e i Comuni, per ripristinare le infrastrutture e la viabilità, oltre che riattivare e sostenere le attività produttive. Mettiamo in campo un sostegno economico e finanziario delle imprese alluvionate, degli enti colpiti e dei privati, per sostenere un’economia territoriale in ginocchio che oggi sta combattendo una battaglia dura su due fronti, alluvione e pandemia da Covid -19.”



“Mi auguro di trovare concordi tutte le forze politiche su questo testo, e penso che la Regione Piemonte dovrebbe collaborare attivamente per ottenere la sua rapida approvazione. Vogliamo smettere di guardare alla pioggia e ai nostri fiumi come se fossero una minaccia. Ci stiamo rialzando piano piano - conclude la deputata dem - ma abbiamo bisogno di un intervento strutturale per poter guardare lontano”.